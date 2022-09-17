Система управления оккупантов на Донбасском плацдарме начинает рушится.

Об этом сообщает военный аналитик Александр Коваленко:

"И причиной тому не регулярные удары ВСУ по КП и ПУ оккупантов, хотя и это тоже, а несколькие иное явление, ставшее результатом бегства россиян из Харьковской области.

Дело в том, что на Донбасском плацдарме сформировался пул, так сказать, пауков в банке.

На одной локации сейчас сконцентрированы силы и средства двух с половиной (образно) военных округов, подчиняющихся двум с половиной командующим и кичка мобиков.

И эта токсичная смесь густо приправлена "Вагнерами", которые сейчас формируются за счёт зэков, что добавляет ещё большей токсичности всей этой смеси.

Таким образом, контрнаступление ВСУ на Харьковском плацдарме создало условия для развития очень интересных событий в ближайшей перспективе на других локациях.

А, как известно, важной составляющей интересных событий является обрушение системы управления и обеспечения передовых подразделений врага".

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ.

Также сообщалось, куда коккупанты стягивают технику после разгрома в Харьковской области.

Кроме того, Politeka.net писала, о чем Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной.