Посольство Украины в Румынии отреагировало на скандальное заявление экс-главы МИД Румынии Андрея Марги о том, что границы Украины «неестественны».

Ранее на презентации своей книги "Судьба демократии" любитель россии Марга заявил, что "Украина находится в неестественных границах".

"Она должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран", — рассказал он.

Бывший министр иностранных дел Румынии также считает, что для прекращения войны нужно соглашение с участием россии, США и других стран.

"Скажем предельно ясно – пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, и с Россией, и с Германией, и с Украиной, и с Китаем, и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет. Не будет мира, пострадает демократия", — добавил Марга.

Представители посольства Украины в Румынии ответили на такое заявление экс-министра.

"Сожалеем, что бывший министр Андрей Марга европейского и демократического государства выступает с заявлениями, которые ставят под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ. Обеспечение полного уважения к этим принципам - основа безопасности и стабильности на континенте. Такие заявления являются неприемлемыми при любых обстоятельствах. Они являются особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы", — подчеркнули в посольстве.

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