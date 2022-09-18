Ненастье, которое надвинуло на запад Украины, на Прикарпатье повлекло за собой подтопление участков жилого сектора в Ивано-Франковске, Коломне и Городенке.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, в областном центре спасатели должны были откачивать воду из 10 гаражных помещений на улицах Любачевского, Мира и Калушского шоссе.

Согласно опубликованным фото, подтопленными оказались и огороды людей.

Другие спасатели тем временем оказывали помощь по разрезанию упавших в результате непогоды деревьев, упавших на проезжую часть дорог.

Для ликвидации последствий усложнения погодных условий привлечены 22 спасателя и 6 спецавтомобилей.

Напомним, первый снег и мороз ворвались в Украину: синоптики предупредили, что будет с погодой дальше.

Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .

Кроме того, Politeka.net писала о Госбюджете 2023: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.