Ненастье, которое надвинуло на запад Украины, на Прикарпатье повлекло за собой подтопление участков жилого сектора в Ивано-Франковске, Коломне и Городенке.
Как сообщили в областном управлении ГСЧС, в областном центре спасатели должны были откачивать воду из 10 гаражных помещений на улицах Любачевского, Мира и Калушского шоссе.
Согласно опубликованным фото, подтопленными оказались и огороды людей.
Другие спасатели тем временем оказывали помощь по разрезанию упавших в результате непогоды деревьев, упавших на проезжую часть дорог.
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Для ликвидации последствий усложнения погодных условий привлечены 22 спасателя и 6 спецавтомобилей.
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