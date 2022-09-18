Между российскими оккупантами в Херсоне растет напряжение, из-за чего они чаще устраивают между собой стрельбу.

Об этом в своем Twitter сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Накануне, 17 сентября, местные жители Херсона сообщили о стрельбе и скоплении оккупантов.

"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ПуВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины" , – подчеркнул Подоляк.

Российские каналы назвали стрельбу "контртеррористической операцией".

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ.

Также сообщалось, куда оккупанты стягивают технику после разгрома в Харьковской области.

Кроме того, Politeka.net писала, о чем Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной.