Между российскими оккупантами в Херсоне растет напряжение, из-за чего они чаще устраивают между собой стрельбу.
Об этом в своем Twitter сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Накануне, 17 сентября, местные жители Херсона сообщили о стрельбе и скоплении оккупантов.
"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ПуВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины" , – подчеркнул Подоляк.
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Российские каналы назвали стрельбу "контртеррористической операцией".
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ.
Также сообщалось, куда оккупанты стягивают технику после разгрома в Харьковской области.
Кроме того, Politeka.net писала, о чем Лукашенко якобы хочет договориться с Украиной.