Людям пришлось особожденной Харьковщины пережить ужасающие вещи. Так, местные жители Кочубеевки рассказали, что они все эти 6 месяцев не ели хлеба.
Об этом сообщает проект «Український свідок».
До российской границы отсюда всего 6 км, до Белгорода – 60. Ранее россияне прятались в лесополосе, а после бегства оставили многочисленную технику.
В одном из сел местные собирали противопехотные мины, т.ч. «Лепестки», чтобы на них не взорвались дети.
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Население Кочубеевки на момент 24 февраля составляло около 800 человек. Из них осталась только половина, остальные уехали в более безопасные места.
«Чего я буду уезжать со своей земли? В июне нам предлагали отсюда уехать — и я отказалась. Я здесь родилась, я здесь и умру», — рассказала местная жительница.
Двенадцатилетний мальчик Андрей рассказал военным, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами, а хлеба уже не видели полгода.
«Я так по нему скучал», – признался ребенок.
Напомним, ранее в Сети появились кадры массовых захоронений в деоккупированном Изюме. Кресты дальше, чем видит глаз, а среди похороненных – целые семьи.
Также сообщались подробности гибели на фронте выдающегося украинского артиста.
Тем временем в центре Херсона гремят взрывы, однако в Сети заметили на кадрах с места нечто очень подозрительное.