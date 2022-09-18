Людям пришлось особожденной Харьковщины пережить ужасающие вещи. Так, местные жители Кочубеевки рассказали, что они все эти 6 месяцев не ели хлеба.

Об этом сообщает проект «Український свідок».

До российской границы отсюда всего 6 км, до Белгорода – 60. Ранее россияне прятались в лесополосе, а после бегства оставили многочисленную технику.

В одном из сел местные собирали противопехотные мины, т.ч. «Лепестки», чтобы на них не взорвались дети.

Население Кочубеевки на момент 24 февраля составляло около 800 человек. Из них осталась только половина, остальные уехали в более безопасные места.

«Чего я буду уезжать со своей земли? В июне нам предлагали отсюда уехать — и я отказалась. Я здесь родилась, я здесь и умру», — рассказала местная жительница.

Двенадцатилетний мальчик Андрей рассказал военным, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами, а хлеба уже не видели полгода.

«Я так по нему скучал», – признался ребенок.

Напомним, ранее в Сети появились кадры массовых захоронений в деоккупированном Изюме. Кресты дальше, чем видит глаз, а среди похороненных – целые семьи.

Также сообщались подробности гибели на фронте выдающегося украинского артиста.

Тем временем в центре Херсона гремят взрывы, однако в Сети заметили на кадрах с места нечто очень подозрительное.