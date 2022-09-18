Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и терроризировать мирное население. В селе Стрелка Харьковского района они обстреляли медиков, пытавшихся эвакуировать пациентов психбольницы.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, погибли четверо медицинских работников, двое пациентов получили ранения.
"Оккупанты безжалостно терроризируют мирное население. В селе Стрелеча Харьковского района медики пытались осуществить эвакуацию пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении - более 600".
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По словам Синегубова, во время эвакуации российские войска начали массированный обстрел по безоружным людям.
"По предварительным данным, к сожалению, погибли четверо медицинских работников, двое пациентов ранены. Выражаем глубокие соболезнования и уважение, это поступки Героев! К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем – военные преступники и террористы!" – подчеркнул глава Харьковской ОВА.
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