Министерство иностранных дел Румынии считает неприемлемыми заявления бывшего министра образования и иностранных дел Румынии Андрея Марги, призвавшего к разделу Украины между соседними странами.

Такое сообщение 18 сентября было опубликовано в МИД Румынии.

В румынском министерстве заявили, что слова Андрея Марги о захватнической войне россии против Украины «вопиющие противоречат официальной позиции Румынии», а также фундаментальным принципам международного права, регулирующим международные отношения сегодня.

«МИД решительно отвергает позицию господина Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует злонамеренные нарративы, распространенные россией. МИД подтверждает жесткую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Олаф Шольц нашел, чем похвастаться на фоне успехов ВСУ.

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