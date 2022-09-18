Министерство иностранных дел Румынии считает неприемлемыми заявления бывшего министра образования и иностранных дел Румынии Андрея Марги, призвавшего к разделу Украины между соседними странами.
Такое сообщение 18 сентября было опубликовано в МИД Румынии.
В румынском министерстве заявили, что слова Андрея Марги о захватнической войне россии против Украины «вопиющие противоречат официальной позиции Румынии», а также фундаментальным принципам международного права, регулирующим международные отношения сегодня.
«МИД решительно отвергает позицию господина Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует злонамеренные нарративы, распространенные россией. МИД подтверждает жесткую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в сообщении министерства.
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