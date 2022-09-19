В российском городе Омск во время циркового шоу с высоты сорвалась гимнастка.

Девушка выполняла трюк без страховки, сообщают российские СМИ. Момент падения был снят одной из зрительниц выступления.

Программа после падения гимнастки продолжилась дальше. Известно, что за кулисы девушка ушла сама, а от туда ее увезла «скорая».

Представители цирка утверждают, что с ней «все нормально» и «в цирке такое бывает».

Известно, что девушка выполняла номер «Пламя» в жанре «Ремни» с супругом. По информации пиар-службы цирка, этот номер во всем мире исполняют без страховки.

Позже Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем telegram-канале рассказал о травмах, которые получила гимнастка.

«Воздушная гимнастка из коллектива «Цирк Филатовых» при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ). Директор цирка находится также в больнице с пострадавшей. Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается», - заявил Запашный.

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