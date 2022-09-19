Девушка выполняла трюк без страховки, сообщают российские СМИ. Момент падения был снят одной из зрительниц выступления.
Программа после падения гимнастки продолжилась дальше. Известно, что за кулисы девушка ушла сама, а от туда ее увезла «скорая».
Представители цирка утверждают, что с ней «все нормально» и «в цирке такое бывает».
Известно, что девушка выполняла номер «Пламя» в жанре «Ремни» с супругом. По информации пиар-службы цирка, этот номер во всем мире исполняют без страховки.
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Позже Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем telegram-канале рассказал о травмах, которые получила гимнастка.
«Воздушная гимнастка из коллектива «Цирк Филатовых» при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ). Директор цирка находится также в больнице с пострадавшей. Артистка находится в сознании и самостоятельно передвигается», - заявил Запашный.
Напомним, также сообщалось о стихии, обрушившейся на россиян, в Сети заговорили о карме.
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