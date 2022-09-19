Напомним, там автомобиль «Фольксваген» врезался в военный бронеавтомобиль, двигавшийся в составе колонны военной техники.
В результате автокатастрофы погибли 28-летняя Оксана Рыщиковец, 29-летняя Наталья Евгейчук, Любовь Боровик, пишет издание Rivne Media .
Также не удалось спасти 7-летнего сына водителя авто Юлианы Костик – Павла. Известно, что девушки были миссионерками и ехали из Бродов в Подкамень.
На днях девушек похоронили.
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«Сердце разрывается, месяц назад виделись», «До встречи на небесах», «Вечная память», – пишут друзья девушек в соцсети.
Еще четыре человека пострадали. Миссионерка Надежда Кудринская находится в реанимации.
«Женщина, находившаяся за рулем и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщали ранее в полиции.
Водитель военного автомобиля не пострадал.
Напомним, ранее стали известны подробности ДТП, в которое попал президент Украины Владимир Зеленский.
"Это была глубокая ночь. Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете - там определенные "стимуляторы" были", - рассказал советник председателя ОП Михаил Подоляк о виновнике ДТП.
Также он заверил, что это была обычная авария, и никаких угроз для здоровья Зеленского не существует.
"Все нормально. Есть только определенный материальный ущерб", – добавил Подоляк.
Также в Сети опубликовали видео с места ДТП.
Кроме того, Politeka.net писала об автокатастрофе, в которой погиб 27-летний мужчина и его маленький сын.