Как сообщают телеграммы-паблики, много пострадавших.
«Мерседес врезался в попутную маршрутку набитую людьми и загнал ее в столб. Воздухофлотский проспект перед ул. Антоново. Много скорых. Информация уточняется», – говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что части авто разбросаны по проезжей части. Некоторые люди, которые были в маршрутке, вылезают через разбитые окна.
На месте автокатастрофы очень много скорых.
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Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП во Львовской области, жертвами которого стали три молодых девушки и 7-летний мальчик.
Авария произошла в результате столкновения автомобиля с военной техникой.
Еще четыре человека пострадали.
«Женщина, находившаяся за рулем и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщали ранее в полиции.
Ранее стали известны подробности ДТП, в которые попал президент Украины Владимир Зеленский.
"Это была глубокая ночь. Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете - там определенные "стимуляторы" были", - рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк о виновнике ДТП.
Также он заверил, что это была обычная авария, и никаких угроз для здоровья Зеленского не существует.
"Все нормально. Есть только определенный материальный ущерб", – добавил Подоляк.
Также в Сети опубликовали видео с места ДТП.