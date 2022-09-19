Серьезное ДТП с участием маршрутки и автомобиля Mercedes произошло этим утром в Киеве на Воздухофлотском проспекте.

Как сообщают телеграммы-паблики, много пострадавших.

«Мерседес врезался в попутную маршрутку набитую людьми и загнал ее в столб. Воздухофлотский проспект перед ул. Антоново. Много скорых. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что части авто разбросаны по проезжей части. Некоторые люди, которые были в маршрутке, вылезают через разбитые окна.

На месте автокатастрофы очень много скорых.

Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП во Львовской области, жертвами которого стали три молодых девушки и 7-летний мальчик.

Авария произошла в результате столкновения автомобиля с военной техникой.

Еще четыре человека пострадали.

«Женщина, находившаяся за рулем и еще трое пассажиров, среди которых двое детей 4 и 6 лет, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщали ранее в полиции.

Ранее стали известны подробности ДТП, в которые попал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это была глубокая ночь. Человек, который был за рулем, имел определенные "проблемы со здоровьем". Ну вы понимаете - там определенные "стимуляторы" были", - рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк о виновнике ДТП.

Также он заверил, что это была обычная авария, и никаких угроз для здоровья Зеленского не существует.

"Все нормально. Есть только определенный материальный ущерб", – добавил Подоляк.

Также в Сети опубликовали видео с места ДТП.