Так, в Сети появилось видео, на котором жена одного из мобилизованных легла под колеса автобуса.

«Мобилизация идет по плану. Жены бросаются под колеса автобусов. Но 8 лет горланили же рассея, а сейчас все прошло», - комментирует кадры известный блогер и офицер украинской армии Анатолияй Штефан (Штирлиц).

Он также приводит скрин сообщения героини кадров:

«Для интересующихся, чем закончилось. Забрали отца троих детей. Я жена, будучи в декрете. Скажите, пожалуйста, мне люди добрые, что мне делать, каким образом без мужа мне детей содержать?».

Известно, что женщина из Перевальска.

Напомним, ранее законный глава Луганской области Сергй Гайдай сообщал, что на оккупированных территориях Луганщины мужчин уже почти не осталось.

«На временно оккупированных территориях продолжается мобилизация мужчин, которых уже почти там не осталось. рашисты отменили медкомиссии, возраст их не интересует, цель – собрать как можно больше «пушечного мяса» – сообщал Гайдай.

Более того, на многочисленные мужские вакансии на промышленных предприятиях Луганщины оккупанты набирают вахтовиков из России.

«У мужчин – жителей так называемой «лнр» – практически нет выбора. Либо скрываться до деоккупации, либо согласиться пойти на смерть. Недавно сообщалось о тяжелой ситуации на некогда ведущей шахте «Довжанская-Капитальная», где принудительно мобилизовали более 400 мужчин и набрали на их места женщин и пенсионеров. Под тень «большого брата» попал и знаменитый металлургический комбинат в Алчевске. Принудительная мобилизация коснулась даже тех, у кого была броня», - рассказывал Гайдай, добавив, что мужчины, еще остающиеся в городе, понимают, что устроиться на АМК – это сразу по первой зарплате получить повестку. Потому и не идут.

Напомним, ранее сообщалось о бунте в оккупированном Луганске. Там мужчины, которым посчастливилось выжить на Харьковском направлении, вернувшись домой узнали, что их отправляют в «днр».

Также сообщалось, что жительница Мариуполя, рассказав, что ей все равно, какая в гороле власть, будет добиваться, чтобы ей выдали квартиру и машину.

Кроме того, Politeka.net писала, что предатель, который сдавал оккупантам данные АТОшников не успел сбежать от ВСУ.