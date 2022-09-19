Об этом, как пишет Politeka.net, призвал помнить журналист Алексей Ладыка, опубликовав фото девочки, потерявшей отца.
«Это – Маша, ей восемь лет. Она плачет над гробом своего отца, Артема Синельника - краматорчанина, который служил в Нацгвардии и погиб под Волоховым Яром во время контрнаступления украинских сил на Харьковщине», - сообщил журналист, подчеркнув, что каждая победа стоит десятки, сотни, тысячи жизней.
«Давайте помнить о цене нашей свободы, чтобы не скатиться в победу и не стать такими как россияне с их "можем повторить"», - призвал Алексей Ладыка.
Также журналист процитировал священнослужителя Православной церкви Украины из Краматорского отца Виталия: «Цена, которую платят наши защитники за освобождение Украины, огромна, бесценна. Нам остается только молиться о них. А они будут молиться за нас, у Господа Бога просить, чтобы Он нашу землю сохранил от этой орды, от этого нашествия мсклской, которое лезет в эти минуты…».
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Напомним, коллаборант, сдававший оккупантам на Харьковщине имена бойцов АТО, не успел убежать от ВСУ.
Также сообщалось, что в Сети опубликовали кадры массовых захоронений в освобожденном от оккупантов Изюме.
Между тем, стало известно, что в Москве началась мобилизация среди местного населения.