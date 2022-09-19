Как сообщает Ассоциация воздушных гонок Рино, пилот погиб. Все мероприятия в рамках соревнований в этом году отменяются.
Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration, FAA) расследуют инцидент, добавили в ассоциации.
На место происшествия выехали сотрудники офиса шерифа, работает судмедэксперт.
По свлоам очевидцев, после падения самолет превратился в огромный огненный шар.
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«Ужасающий момент, когда самолет падает, прежде чем врезаться в землю и взорваться огромным огненным шаром на воздушных гонках в Неваде: пилот погиб на глазах у тысяч фанатов», - пишут в Twitter, комментируя кадры падения самолета.
Добавим, ранее стало известно, что в штате Калифорния (США) столкнулись два самолета. В результате происшествия погибли три человека и собака.
Записи показали, что перед столкновением пилоты разговаривали друг с другом. Один из них предупреждал, что тот приближается к нему слишком быстро.
Также напомним о тяжелом ДТП, произошедшем утром 19 сентября в украинской столице.
Очевидцы сообщали о пострадавших и большом количестве машин "скорой" помощи.
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