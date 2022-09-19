Как сообщает Ассоциация воздушных гонок Рино, пилот погиб. Все мероприятия в рамках соревнований в этом году отменяются.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration, FAA) расследуют инцидент, добавили в ассоциации.


На место происшествия выехали сотрудники офиса шерифа, работает судмедэксперт.

По свлоам очевидцев, после падения самолет превратился в огромный огненный шар.

Популярные статьи сейчас

Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение

Военная помощь Китая для рф, Байден сделал заявление: "Я позвонил президенту Си..."

Экс-глава МИД Румынии захотел разделить Украину между 4 странами и получил ответ: "Она должна уступить..."

Анита Луценко из "Зважені та щасливі" поразила новым заявлением об украинском языке: "Как минимум странно..."

Звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев новым заявлением: "Нет и не может быть сейчас..."
Показать еще

«Ужасающий момент, когда самолет падает, прежде чем врезаться в землю и взорваться огромным огненным шаром на воздушных гонках в Неваде: пилот погиб на глазах у тысяч фанатов», - пишут в Twitter, комментируя кадры падения самолета.

Добавим, ранее стало известно, что в штате Калифорния (США) столкнулись два самолета. В результате происшествия погибли три человека и собака.

Записи показали, что перед столкновением пилоты разговаривали друг с другом. Один из них предупреждал, что тот приближается к нему слишком быстро.

Также напомним о тяжелом ДТП, произошедшем утром 19 сентября в украинской столице.

Очевидцы сообщали о пострадавших и большом количестве машин "скорой" помощи.

Кроме того, Politeka.net писала о несчастье на арене российского цирка - гимнастка сорвалась во время віполнения трюка без страховки.