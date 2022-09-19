Во время воздушных гонок в Рино, штат Невада, потерпел крушение самолет.

Как сообщает Ассоциация воздушных гонок Рино, пилот погиб. Все мероприятия в рамках соревнований в этом году отменяются.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление (Federal Aviation Administration, FAA) расследуют инцидент, добавили в ассоциации.



На место происшествия выехали сотрудники офиса шерифа, работает судмедэксперт.

По свлоам очевидцев, после падения самолет превратился в огромный огненный шар.

🚨#BREAKING: Aircraft crash at Reno Air Races in Nevada



📌#Reno | #Nevada



Right now multiple emergency crews are rushing to the scene as a plane just crashed at the Reno Air Races sparking a huge fire ball on the ground The condition of the crew on board is unknown at this time pic.twitter.com/Vz24wWOE1G — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 18, 2022

«Ужасающий момент, когда самолет падает, прежде чем врезаться в землю и взорваться огромным огненным шаром на воздушных гонках в Неваде: пилот погиб на глазах у тысяч фанатов», - пишут в Twitter, комментируя кадры падения самолета.

🚨#UPDATE: 1 dead after plane crashes during Reno Air Races in Nevada officials have suspended the rest of the race for 2022 pic.twitter.com/hBTB9SeVnl — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 19, 2022

Добавим, ранее стало известно, что в штате Калифорния (США) столкнулись два самолета. В результате происшествия погибли три человека и собака.

Записи показали, что перед столкновением пилоты разговаривали друг с другом. Один из них предупреждал, что тот приближается к нему слишком быстро.

Также напомним о тяжелом ДТП, произошедшем утром 19 сентября в украинской столице.

Очевидцы сообщали о пострадавших и большом количестве машин "скорой" помощи.

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