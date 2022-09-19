В боях за Украину погиб легендарный украинский защитник Василий Пелеш, который был добровольцем.

Имя этого воина знакомо многим украинцам еще с 2014 года. Тогда русские захватчики, захватив Василия в плен, отрубили ему правую руку из-за татуировки трезубца.

Василия удалось вызволить из плена, 19-летний парень прошел реабилитацию и ему установили протез.

«Я был в сознании. Они мне угрожали сначала, а потом сделали все, что говорили. Я видел, как мне отпилили руку. Кричал «Слава Украине!». Было невероятно больно, но я пытался держаться…», – рассказывал Василий.

После полномасштабного вторжения русских войск в феврале этого года Василий снова ушел на фронт.

17 сентября 2022 года он был тяжело ранен возле Константиновки Донецкой области.

«Василий Пелеш получил ранение в голову, а накануне скончался в больнице», – говорится в сюжете ТСН .

В комментариях украинцы выражают слова соболезнования по поводу гибели Героя, сочувствуют его родным и пишут, что ошеломлены потерей. Ведь помнят, как радовались, когда он вырвался из ада в 2014 году.

«Просто нет слов! Я очень хорошо помню эту историю и очень радовалась тому, что он выжил. А теперь узнаю о его гибели. Низкий поклон, вечная память тебе, Герой своего народа и пример стойкости и верности своим принципам!», «Такая боль и память о наших защитниках навсегда! Слава! Слава!», «Вечная и светлая память Герою – солдату защитнику Украины! Большое спасибо за мужество и отвагу! Низкий поклон тебе до самой земли от всех украинцев! Царство небесное, да будет родная земля тебе пухом! Искренние соболезнования родным и близким!», «Сердце рвется на части... Герой, защитник, мы тебе обязаны жизнью, низкий низкий поклон твоей семье. Память, Скорбь, Гордость за сыновей Украины», - пишут украинцы.

Напомним, ранее в Сети одним фото показали страшную цену, которую Украина платит за освобождение территорий.

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