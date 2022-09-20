Продвижение украинской армии идет в сторону левого берега реки Оскол в Харьковской области и в сторону Лимана Донетчины.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник ОП Алексей Арестович.

Представитель ОП пояснил, что у бойцов ВСУ есть два плацдарма на левом берегу Оскола. Кроме того, украинские защитники освободили несколько населенных пунктов по направлению к Лиману.

"Такими темпами в ближайшее время Лиман может влететь в окружение и быть взят, а дальше открывается оперативный простор до Сватово", - сообщил Арестович.

Советник ОП также сообщил, что на востоке Харьковской области и на севере Донбасса сейчас гонка - либо ВСУ расширят плацдарм на левому берегу реки Оскол и возьмут Лиман, либо оккупанты создадут там линию обороны.

Но, добавил Арестович, их там очень мало.

«Они не успевают создать линию обороны и ее некем заполнять. Там возможны большие дыры и прорывы украинских войск через эти дыры. А значит - обрушение всего севера Луганской области», - сообщил Арестович.

Добавим, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай высказал мнение, что если россияне проведут "референдум" в Луганской области, это может привести к всеобщей мобилизации в россии.

"Оккупанты могут провести фейковый референдум, наскоро как-то его слепить, признать результаты. По результатам они все "захотят" вступить в состав РФ. И дальше уже наша деоккупация временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения РФ, будет "прямым нападением на Россию", и это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну", - объяснил Гайдай.

Напомним, украинцам на деоккупированных территориях начали платить денежную помощь.

Также сообщалось о гибели легендарного украинского защитника.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам одним фото показали цену освобождения территорий от оккупантов.