Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает PBS .

По словам Эрдогана, в Узбекистане у него с Путиным прошли «очень большие дискуссии».

«И мне показалось, что он готов покончить с войной как можно быстрее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас обстоят дела, довольно проблематично. 200 заложников будут обменены по соглашению сторон. Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед», – выразил уверенность Эрдоган.

Кроме того турецкий лидер подчеркнул, что "ни одно вторжение не может быть оправдано" и подчеркнул, что Украине должны вернуть все захваченные территории. В том числе Крым.

«Если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что нужно. Путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине", - заявил Эрдоган.

Добавим, между тем стало известно, что оккупанты отказываются обменивать пленных женщин из «Азовстали». Даже беременных.

Об этом сообщила глава патронатной службы «Азова» Елена Толкачева.

По ее словам, в плену россиян в настоящее время находятся около 50 женщин. Одна из них вот-вот должна родить, а другая – на четвертом месяце беременности,

«У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из «Азова», вторая – то ли пограничница, то ли морская пехота, я точно не знаю. Та, что не из «Азова», уже вот-вот должна рожать. Та, что из «Азова» – на четвертом месяце беременности», - рассказала Толкачева.

Отметим, оккупанты не соблюдают договоренности и не дают доступа к пленным.

Напомним, Путина и Лукашенко обделили вниманием на саммите в Узбекистане.

Также сообщалось, что появились кадры массовых захоронений в освобожденном от оккупантов Изюме.

Кроме того, Politeka.net писала, где россияне могут оказаться в окружении уже в ближайшие дни.