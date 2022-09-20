Напомним, после деоккупации Изюма Харьковской области на его окраине нашли массовое захоронение, на котором обнаружили по меньшей мере 450 могил.
Родные Владимира Колесника погибли 9 марта во время российского авиаудара по пятиэтажке в Изюме, пишет «Радио Свобода» .
"Это моя тетя – Яковенко Наталья Ивановна. Брата нашли в подвале, а тетю с женой брата – на лестничной площадке", – рассказал Владимир.
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Мужчина сделал именные таблички и развесил их на кресты. На табличках оставил просьбу – «похоронить вместе».
Добавим, жертвами этого авиаудара по пятиэтажке также стала семья из 8 человек. Фото их могил ранее облетели соцсети: 31-летняя Елена Столпакова, 33-летний Дмитрий Столпаков и 5-летняя Олеся Столпакова.
Как рассказал друг семьи, семья погибла в одно мгновение — восемь человек.
«Елена, Дима, две дочери, родители Елены, ее младшая сестра и бабушка. Они все вместе находились в многоэтажке по адресу Первомайская 2. Те, кому удалось выжить, рассказывали, что это случилось 9 марта в 7 часов утра», - рассказал мужчина.
Тогда погибли 44 человека. В том числе и те, кто прятался в подвале – их завалило. Семья Елены и Димы пряталась именно там.
Напомним, украинцам на деоккупированных территориях начали платить новую денежную помощь.
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