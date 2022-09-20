За сутки оккупанты на юге Украины понесли значительные потери.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг"

В целях улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами к мотострелковому взводу в направлении Давидов Брид – Белогорка, но был вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями оккупанты отступили.

Попытки неприятеля настроить альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого успеха не имели. Приведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось.

Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам – понтонам и баржам.

Подтвержденные потери врага в сутки составляют 90 рашистов, 3 танка, 8 единиц другой авто-бронетехники, 3 гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», 4 самоходных 152 мм «Акации», 2 самоходных орудия «Гиацинт-С», 6 реактивных систем залпового огня "Град" и склад вражеских боеприпасов в Правдином.

Напомним, украинцам на деоккупированных территориях начали платить денежную помощь.

Также сообщалось о гибели легендарного украинского защитника.

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