Как пишет Politeka.net, видео появилось в местных пабликах. На кадрах видно, что часть здания лежит в руинах, вместо квартир – дыра и огонь.

В свою очередь глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту.

«В доме обрушились три подъезда. Под завалами могут быть два человека», - сообщил Кириленко.

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Добавим, что оккупанты не перестают обстреливать Бахмут, на днях в Сети появились кадры, на которых мирный город больше похож на съемки фильма ужасов.

«Это не кадры Мордора из "Властелина колец", а российский обстрел Бахмута», - комментировал видео советник главы МВД Антон Геращенко.

Ранее в украинской разведке сообщили, что российские оккупанты использовали заградительные отряды для наступления возле Бахмута Донецкой области.

По данным ведомства, оккупационные войска попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, которые дислоцируются в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса террористической организации "лнр».

"Однако после ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций. Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых заградительных отрядов", – сообщали в разведке.

Напомним, среди безымянных могил под Изюмом мужчина нашел своих родственников.

Также сообщалось, что Эрдоган заявил, о чем договорились Украина и россия.

Кроме того, Politeka.net писала, где ВСУ могут окружить россиян уже в ближайшее время.







