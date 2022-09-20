Сентябрь принес в Украину резкое похолодание и дожди, стоит ли в ближайшее время ждать бабьего лета ответил народный синоптик.

Напомним, на днях в Украине уже выпал первый снег. Так, фото заснеженных украинских гор опубликовали Черногорский горный поисково-спасательный пост и спасатель Василий Фицак.

"Падает снег. Ветер юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", - говорилось в сообщении.

Однако унывать не стоит, как оказалось бабье лето опаздывает, но не отменяется. Так, по словам народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето придет, скорее всего, в начале октября. Ориентировочные даты долгожданного потепления – с 1 по 10 октября.

«В сентябре его можно не ждать — до конца этого месяца погода будет такой, как сейчас», — прогнозирует синоптик.

Также Щедрин не исключает, что украинцев ждет еще одно бабье лето, но уже в ноябре, в первых числах. Тогда, по словам синоптика, прогнозируется потепление и малодождевая погода.

Отметим, изначально выражение «бабье лето» обозначало период женских полевых работ, а позже стало соотноситься с определенной погодой. Выражение «бабье лето» известно всем славянским и части германских языков.

Бабьим летом считается безветренная солнечная погода, которая длится не менее пяти дней. Но Если же тепло сохраняется один— три дня, считается, что бабьего лета не было.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину обрушилась стихия.

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