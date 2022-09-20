Ушел из жизни известный российский актер, который поддерживал вторжение рф в Украину и уже давно поддерживал оккупантов на Донбассе.

Актёр и режиссёр Сергей Пускепалис погиб в результате ДТП в Ростовском районе Ярославской области. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили.

По предварительным данным, водитель авто, в котором на пасажирском сидении ехал Пускепалис, выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовым автомобилем «МАЗ». Авто улетело в кювет. 29-летний водитель легковушки и 56-летний актер погибли от полученных травм.

Пускепалис известен по фильмам « Как я провел этим летом», «Простые вещи», «Метро», «Ледокол», он — заслуженный артист рф.

Ранее Пускепалис признавался, что еще с 2016 года ездит на оккупированный Донбасс и помогает российским военным.

Недавно он рассказывал, почему поддерживает вторжение оккупационных войск в Украину, и привел нелепое сравнение Украины с буйным соседом.

"Представьте себе соседа, который все время прыгает у вас за стеной и кричит "Пускепаляку на гиляку". И это происходит не год и не два. Ну я потерплю, потом попытаюсь его усовестить, а если я понимаю, что моя лояльность к нему будет сопрягаться с его безнаказанной глупостью и жестокостью, то конечно я пойду и дам ему в морду", — заявляв загиблий актор.

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