Бывший работник передал захватчикам автомобили "Укрпочты" на 2,5 млн грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .
"По данным следствия, бывший механик Укрпочты начал сотрудничать с оккупационными властями РФ в г. Васильевка Запорожской области.
Он добровольно передал так называемой "полиции" материальные ресурсы предприятия, предоставив возможность незаконным вооруженным и военизированным формированиям свободно распоряжаться автомобилями Укрпочты стоимостью почти 2 грн", - говорится в сообщении.
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Мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Напомним, ранее в Сети одним фото показали страшную цену, которую Украина платит за освобождение территорий.
Также сообщалось о гибели на фронте прославленного украинского артиста.
Кроме того, Politeka.net писала, что в руки бойцов ВСУ попал коллаборант, сдавший оккупантам данные бойцов АТО.