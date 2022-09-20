«Россиян держат в тонусе и подсказывают, что войну можно продолжать, но ценой жизней диванных патриотов».

Об этом заявил бывший внефракционный депутат Украины Борислав Береза, комментируя новые решения Госдумы рф.

Напомним, 20 сентября Госдума приняла поправки о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, ужесточении наказания за дезертирство, а также о введении в УК РФ понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время».

В то же время так называемые «лнр» и «днр» объявили о намерениях провести псевдореферендумы на захваченных территориях Луганщины и Донетчины с 23 по 27 сентября.

"Наивно и глупо прямолинейно рассматривать информацию о том, что в Госдуру внесли законопроект о введении в Уголовный кодекс таких понятий как «мобилизация», «военное положение» и «военное время», как начало мобилизации. Это вообще из другой оперы и Кремлю необходимо не только для урегулирования этого вопроса в правовой плоскости, но и для того, чтобы российское общество испугалось и поддержало любой сценарий прекращения войны, когда будет принято такое решение. Это очень удобный механизм кнута и пряника", пояснил Береза.

Экс-нардеп также призвал «меньше эмоций, больше анализируйте», напомнив, что мобилизацию россияне и так скрыто проводят, и воюют с использованием всего оружия подряд. В то же время российский народ в армию и на фронт не спешит.

«Дохнуть за кооператив "Озеро", Путина и его идеи готовы значительно меньшее людей, чем поддерживать идеи сидя на диване с полторашкой пива в руках. Все опросы в тоталитарной России показывают, что россияне против всеобщей мобилизации. И это пожалуй единственное, что их сейчас объединяет и может привести к бунту. А это последнее, что сегодня нужно Кремлю», - пояснил Береза.

Экс-нардеп заверил, что на поле боя толпа необученных и не обеспеченных россиян, к тому же без командиров, которых в армии рф все меньше, обречена на гибель.

«Доказано тысячами принудительно мобилизированных в ОРДЛО. Почитайте что пишут выжившие. Это позволяет осознать уровень их проблемы. Меньше истерите. Больше думайте для чего это озвучивают», - призвал экс-парламентарий.

Добавим, тем временем на российских биржах начался обвал акций после новостей о псевдореферендумах «о вхождении в состав РФ» временно оккуппированных территорий Украины.

Напомним, так называемые "власти" так называемой "днр" и «лнр» назначили "референдум" на 23 — 27 сентября. «Референдум» по вхождению Херсонской области в состав России тоже назначен на 23 — 27 сентября.

Напомним, россияне подняли вой после решений Госдумы относительно "мобилизации" и "военного полоожения".

Такоже сообщалось, что в украинской разведке объяснили, чем всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиян уже начали приучать к мясу из личинок мух.