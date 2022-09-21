Напомним, массовые волнения вспыхнули после того, как в отделении полиции погибла 22-летняя Махса Амини, задержанная за «неправильно надетый хиджаб». Сейчас протесты против действующего режима распространились на десятки городов с севера на юг страны.
К женщинам, которые в знак протеста начали отрезать себе волосы, присоединились их мужья, которые вступают в драки с полицией, захватывают государственные здания и сбрасывают портреты лидеров, уничтожают официальные символы государства, поджигают транспорт и перекрывают улицы Тегерана.
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Против демонстрантов применяют специальные средства. Уже известно о нескольких погибших и сотнях пострадавших.
Напомним, ранее стало известно, что Иран дает россии ударные беспилотники для войны в Украине. Некоторые из них уже были сбиты бойцами ВСУ.
Так, один из дронов был "приземлен" вблизи Купянска. И хотя на нем было написано "герань", анализ элементов показал, что это дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136.
Напомним, в Офисе президента пояснили последствия "мобилизации" в россии и "референдумов" на захваченніх территориях.
Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.
Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.