Протесты против режима в Иране становятся все более массовыми и ожесточенными, на улицы вышли тысячи людей.

Напомним, массовые волнения вспыхнули после того, как в отделении полиции погибла 22-летняя Махса Амини, задержанная за «неправильно надетый хиджаб». Сейчас протесты против действующего режима распространились на десятки городов с севера на юг страны.

К женщинам, которые в знак протеста начали отрезать себе волосы, присоединились их мужья, которые вступают в драки с полицией, захватывают государственные здания и сбрасывают портреты лидеров, уничтожают официальные символы государства, поджигают транспорт и перекрывают улицы Тегерана.

The scenes in Iran are astonishing. How far will these protests go?

pic.twitter.com/AJeHB0yyYB — Frida Ghitis (@FridaGhitis) September 20, 2022

Против демонстрантов применяют специальные средства. Уже известно о нескольких погибших и сотнях пострадавших.

Напомним, ранее стало известно, что Иран дает россии ударные беспилотники для войны в Украине. Некоторые из них уже были сбиты бойцами ВСУ.

Так, один из дронов был "приземлен" вблизи Купянска. И хотя на нем было написано "герань", анализ элементов показал, что это дальнобойный БПЛА-камикадзе Shahed-136.

Напомним, в Офисе президента пояснили последствия "мобилизации" в россии и "референдумов" на захваченніх территориях.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.