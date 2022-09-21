В Сети на фоне заявлений о подготовке оккупантов на захваченных территориях к так называемым «референдумам» появились новые кадры наступления ВСУ.

Как пишет Politeka.net, на них украинская военная техника на большой скорости мчится вдоль поля.

«ВСУ везут бюллетени на референдум», - шутливо прокомментировал видео советник главы МВД Антон Геращенко.

Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что путин использует сфальсифицированные результаты "референдумов» чтобы незаконно аннексировать все захваченные россией части Украины. Также в институте допускают, что он также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью рф.

По мнению аналитиков, планы кремля нацелены, прежде всего, на внутреннюю аудиторию. Таким образом путин надеется пополнить армию, призывая граждан добровольно идти на войну, чтобы "защитить" теперь уже "территории рф".

В свою очередь в Госдепе США «референдумы» Путина назвали "невероятно отчаянным шагом".

Тем не менее, по словам чиновника, США уже дали ясно понять, что такие действия агрессора влекут за собой "усиленные последствия".

"У нас есть, как вы знаете, ряд инструментов. Вы видели, как мы использовали их в последние месяцы, и наши союзники и партнеры готовы присоединиться к нам", – цитирует CNN заявление чиновника.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации".