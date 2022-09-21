После российских ударов существует угроза прорыва дамбы в Харьковской области.

Как сообщает Politeka.net, речь идет о дамбе Печенежского водохранилища. Об угрозе людей предупредил поселковый глава Александр Гусаров.

«В течение последних суток российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища. Существует вероятная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации в результате катастрофического затопления территорий вниз по течению», – предупредил Гусаров.

Также поселковый голова призвал людей круглосуточно следить за официальными объявлениями Печенежского сельсовета.

«В случае объявления тревоги необходимо взять вещи первой необходимости и переместиться», – заявил Гусаров, назвав также места, где можно будет спастись от воды.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что в населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, но успеха не имели.

Напомним, ранее оккупанты нанесли мощные удары по дамбе в Кривом Роге. В британской разведке эту атаку россиян расценили как реакцию на неудачи на передовой.

"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, пытаясь подорвать моральный дух непосредственно украинского народа и правительства", - говорилось в сообщении британской разведки.

Напомним, в Сети появились кадры, как ВСУ "везут бюллетени" на "референдумы".

Также сообщалось о гибели российского актера, поддерживавшего путинскую войну против Украины и ехавшего к оккупантам с помощью.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации".