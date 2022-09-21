Об этом он заявил во время своего обращения.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт», - заявил путин.

Лидер Кремля также сообщил, что призванные на военные службу перед отправкой в части будут обязательно проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта «специальной военной операции».

Путин также заявил, что главная цель "спецоперации" - "освобождение Донбасса". По его словам, "лнр» освобождена полностью, «днр» - частично.

Не забыл лидер кремля и повторить угрозу относительно применения рф ядерным оружием.

При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф, заявил путин.

"Те, кто ведет ядерный шантаж против рф, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону", – заявил президент страны-агрессора

Мобилизационные мероприятия в рф начнутся с сегодняшнего дня, 21 сентября.

Оборонным предприятиям путин приказал расширить производство. И сделать это срочно.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации".