В среду, 21 сентября, диктатор путин объявил своему народу о частичной мобилизации. И пока русские массово истерят в своих соцсетях, украинцы откровенно злорадствуют и шутят на эту тему.

"Шойгу в своей речи заявил, что Украина потеряла половину армии, а россия – 6 тысяч человек. Так зачем тогда мобилизация?", "Надо делать сбор на пакеты для мусора", "Шойгу: потери русской армии с начала войны – 5937 человек. Хочется уточнить – это в час, день или в неделю?", "Ваня, пора умирать", "Что такое "разделенная ответственность россиян"? Это когда россияне сначала обнулили сроки Путина... А потом Путин обнулил всех россиян!", - пишут пользователи в сети, а также делают мэмы.

Отметим, что иронично решение путина прокомментировали и украинские официальные лица.

Так, советник главы ОП Алексей Арестович написал: "Это говорит о двух вещах: потери российской армии не просто огромны, зашкаливающие, точно более 100 тыс. убитых и раненых быстрее – до 150; Двойной комплект набирается, поскольку следующие 150 они уже мысленно списали. Насколько хорошо быть россиянином при путине".

А секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что путин решил утилизировать россиян: "О последних заявлениях. План путина Бермудский треугольник – комплексная программа утилизации россиян: уклонение от мобилизации – тюрьма – ПВК Вагнер. Далее: украинский фронт – ликвидация – белая Лада".

Напомним, "Жена плачет": россиянам после заявления путина массово вручают повестки, назревает бунт.

Как сообщала Politeka, Россиянам показали указ путина об их мобилизации, в Сети ажиотаж: "Готовьте пакеты".

Также Politeka писала, что Указ подписан: Путин объявил частичную мобилизацию, кого из россиян отправят на войну.