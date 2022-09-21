После выступления путина, где он объявил частичную мобилизацию, россияне начали массово скупать авиабилеты.

Граждане россии пытаются бежать в Армению, Грузию и Турцию. На сайтах по покупке авиабилетов уже почти все раскупили.

Отметим, что не так давно страны ЕС частично или полностью запретили выдавать визы. На фоне объявленной мобилизации российская оппозиция возмутилась дынным фактором.

"И в это время россиянам не дают визы…", - жалуется соратница главного оппозиционера рф Алексея Навального Любовь Соболь в Твиттере.

Украинцы в комментариях посоветовали россиянам не жаловаться и уповать на кого-то, а самим начать решать свою судьбу.

"И правильно делают. А кто будет режим шатать? Или ждёте, пока сам упадет? Пример Ирана - не пример?";

"Когда вы уже наконец поймете, что ваших постиков в инсте НЕДОСТАТОЧНО! Даже если кто-то из россиян что-то хорошее и делает- ЭТОГО МАЛО! Начните делать больше, вместе того, чтобы ныть в твиттере и обижаться на весь мир!";

"Может надо бы наводить порядок у себя дома прежде чем идти в гости?";

"Ага, давайте напустим в ЕС перед войной шпионов и саботажников из страны-террориста";

"Любочка да, ИМЕННО СЕЙЧАС вам НЕЛЬЗЯ выдавать визы. А тебя давно пора отправить обратно на родину. Русский либерал это тот, кто боролся против коррупции, чтобы напасть на Украину с неразорванной армией".

Стоит отметить, по закону россии, кто попадает под мобилизацию, не могут уехать за границу и покинуть место жительства без разрешения военных комиссаров.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось, что у союзника путина возникли серьезные проблемы - бунт становится массовым.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации".