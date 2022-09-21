Агентская группа рф передавала данные о киевских ТЭЦ для срыва отопительного сезона в столице.

Трех пособий государства-агрессора уже заключили в тюрьму. Об этом в среду, 21 сентября, сообщила пресс- служба СБУ.

По данным силовиков, агентурную группу сформировал сотрудник управления федеральной службы безопасности рф в Ростовской области после 24 февраля - в ее состав вошли четверо жителей Киева. Их основной задачей была передача данных о расположении украинских войск, тепловых электростанций и железнодорожной инфраструктуры. За каждый отчет украинцы получали по 5 тысяч гривен. Расчеты производились с помощью криптовалютных кошельков и банковских карт, оформленных на третьих лиц.

"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетных ударов по Киеву в течение подготовки к отопительному сезону", - сообщили в СБУ.

Украинским силовикам удалось вовремя разоблачить и задержать пособия оккупанта. Во время обысков у них нашли мобильные телефоны с перепиской с российским куратором и банковские карты.

Троим задержанным уже сообщили о подозрении в государственной измене - они были взяты под стражу по решению суда. Еще один получил подозрение по статье о незаконной передаче информации.

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