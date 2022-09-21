Министерство обороны США объявило, что 15 сентября был заключен контракт на покупку для Украины тактических ударных беспилотных авиационных комплексов Switchblade 600, разработанных американской компанией AeroVironment.

В сообщении Пентагона указана стоимость контракта: 2,2 млн долларов. С учетом того, что ориентировочная стоимость одного комплекса Switchblade 600 примерно 10 тысяч долларов, можно предположить, что на данном этапе планируется поставка армии Украины более 200 таких комплексов.

Барражирующие боеприпасы Switchblade 600 не требуют особой инфраструктуры, им не нужна взлетно-посадочная полоса, отмечает американский эксперт по БПЛА Сэмюэл Бендетт.

Switchblade 600 обладает мощной боевой частью аналогичной американской противотанковой ракете Javelin, позволяющей уничтожать тяжелую бронетехнику, в том числе и танки. Этот боражирующий боеприпас с весом 23 кг он способен уничтожать целые атакой "сверху".

Время пребывания в воздухе — 40 минут, во время которых оно может преодолеть 40 км (а не 15, как Switchblade 300, что есть на вооружении Украины), а также баражировать в воздухе. Максимальная скорость полета – 185 км/ч.

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