Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, законопроект поддержан в первом чтении, ко второму его подготовят по сокращенной процедуре.
Так, согласно решению Рады, законопроект о добровольной постановке женщин на воинский учет поддержан.
«За» - 267 депутатов.
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«Новая формулировка статьи относительно учета: «Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных», - сообщил Железняк.
Это значит, что все могут становиться на учет по собственному желанию, кроме тех женщин, чьи специальности и/или профессии родственные медицинской деятельности.
Напомним, утром 21 сентября российский лидер владимир путин объявил о частичной мобилизации.
Россиянам уже начали приходить повестки.
Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев под угрозой после нового заявления путина.