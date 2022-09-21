Вслед за Турцией банки Армении, Вьетнама и Казахстана не будут обслуживать российскую платежную систему "Мир".
Как сообщают СМИ, в частности, в call-центрах банка BIDV (Вьетнам) и Халик банк (Казахстан) заявили, что в настоящий момент российский карты "Мир" не принимаются, хотя они ранее были на сайте НСПК в списках партнеров.
При этом вьетнамский банк BIDV обслуживает карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежная система мир не принимается.
Казахстанский банк не принимает российские карты "Мир". Сейчас российские платежные карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
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Накануне стало известно, что в Армении банки не будут обслуживать российские банковские карты "Мир".
В ЦБ РФ сообщили, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии своей инфраструктуры для приема карт "Мир".
Многие банки и кредитные организации идут на такой шаг после заявлений США и Великобритании о том, что они ужесточают борьбу с теми финорганизациями, которые помогают россии обходить санкции, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.
Также сообщалось, что у союзника путина возникли серьезные проблемы - бунт становится массовым.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации".