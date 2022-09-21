В Украине погибли 11 мужчин призывного возраста, которые пытались нелегально пересечь границу.

Как сообщили в ГПСУ, сейчас в горной местности границы выпало до 40 см снега.

Основной причиной гибели является утопление при попытках переплыть реку Тиса.

Поэтому граждан призвали не пытаться незаконно пересекать границу, ведь это не только нарушает законы Украины, но и не подвергает опасности здоровье и жизнь.

По информации пограничников, после введения в Украине военного положения зафиксировано 11 случаев гибели военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Еще двое беглецов попали в больницу с обморожениями.

Напомним, в Офисе президента пояснили последствия "мобилизации" в россии и "референдумов" на захваченніх территориях.

Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.

Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.