Народная освободительная армия Китая должна готовиться к участию в настоящих боевых действиях, заявил лидер Китая Си Цзиньпин.
Об этом сообщает Синьхуа.
Во время семинара по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая в Пекине Си Цзиньпин, который также занимает пост председателя.
Центрального военного совета Китая, озвучил участникам семинара ряд указаний.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Указ подписан: Путин объявил частичную мобилизацию, кого из россиян отправят на войну
Огромный подарок и сокращение войны: в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации"
Гибель догнала российского актера, поддерживавшего оккупантов и вторжение в Украину: подробности ЧП
"Мисс Украина-Вселенная" Неплях завела головокружительными позами и нарядами: видео
«Вооруженные силы должны сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиям», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Ранее в украинской разведке объяснили, почему всеобщая мобилизация в россии выгодна Украине.
Также сообщалось о гибели российского актера, который поддерживал путинскую войну против Украины и ехал к оккупантам с помощью.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП объяснили последствия "референдумов" и "мобилизации".