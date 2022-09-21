Народная освободительная армия Китая должна готовиться к участию в настоящих боевых действиях, заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

Об этом сообщает Синьхуа.

Во время семинара по национальной обороне и военной реформе с участием членов Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая в Пекине Си Цзиньпин, который также занимает пост председателя.

Си Цзиньпин

Центрального военного совета Китая, озвучил участникам семинара ряд указаний.

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«Вооруженные силы должны сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиям», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Китай, армия Китая

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