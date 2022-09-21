В рамках обмена пленными между Украиной и Россией на родину спустя несколько месяцев вернулись украинские защитники.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко.

"Хорошие новости на ночь. Пока идет обмен обо всем нельзя. Но, по меньшей мере, глава патрульной полиции Михаил Вершинин освобожден из плена. Героический гарнизон Мариуполя понемногу возвращается домой, - написал Андрющенко.

Кроме того, известно, что в дом вернулась медикиня Екатерина "Пташка" Полищук. Соответствующие фото появились в сети.

Марьяна Мамонтова, военная медика, которая находилась в плену беременной, также вернулась домой, - сообщает Грунт.

Точное количество вернувшихся домой пока не известно.

Также известно, что из российского плена также были освобождены британские добровольцы.

Речь идет о Шоне Пиннере и Айдене Аслине, а также марокканце Брагиме Саадуне, которых россияне приговорили к смертной казни в так называемой "днр".

Премьер-министр Великобритании Лиз Трас благодарит президента Владимира Зеленского в Твиттере за содействие в их освобождении.

Прокомментировал обмен экс-командир полка АЗОВ, офицер ССО Максим Жорин:

"Произошел обмен пленными, часть азовцев дома!!

Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка АЗОВ. Сегодня вечером прошел обмен, которого мы так долго ждали.

Обнять своих друзей, вернувшихся наконец-то побратимов - это лучшие эмоции, что только могут быть! Все детали будут позже".