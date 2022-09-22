Российский оккупанты, которых бросят на войну против Украины после мобилизации, ждет либо смерть либо инвалидность, но шанс спасти жизнь и здоровье все же есть.

Так, советник Офиса президента Алексей Арестович в традиционном разговоре в Марком Фейгиным пояснил, что российским военнообязанным необходимо понимать, что быть мобилизированным и брошенным на фронт, это означает – что их бросят без подготовки, экипировки, средств защиты. Не будет и нормального питания.

«Быть раненым, без ног, рук или быть убитым и оставленным на обочине. В начале наступления российские военные отмораживали себе конечности в полях и посадках Украины. Сейчас будет намного хуже. Украинская армия стала гораздо злее и более оснащённой», - предупредил Арестович оккупантов.

По его словам, единственный шанс для раждан рф остаться дома, сохранив здоровье и жизнь, это выйти на протест.

«Шанс остаться дома целым и невредимым - это выйти на протест. И чем больше выйдет на улицы своих городов, тем меньше мобилизируют. Конечно можно попытаться сдаться в плен, где вас встретят и будут обращаться по всем международным правилам. Но до этого может и не дойти, если снаряд HIMARS прилетит на голову», - отметил Арестович.

Советник ОП выразил мнение, что взбунтовавшиеся полки, возможно, не скинут путина, но точно не поедут на войну.

«Если они взбунтовались на территории россии, то посылать их на линию фронта – безумие. Бунт на территории россии – это гарантия того, что вы не попадете в Украину», – заявил Арестович, обращаясь к россиянам.

В случае, если мобилизованный все же попал на войну, Арестович советует им обратиться к родственникам и сообщить, что он хочет сдаться в плен.

По его словам, уже все подготовлено для того, чтобы враг мог перейти на украинскую сторону и остаться в живых.

Добавим, ранее ице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала российских военных сдаваться в плен.

"Если вас мобилизовали и вы оказались на территории Украины, вы можете просто сдаться в плен. Так вы сохраните самое ценное – свою жизнь – для себя и для своих близких. Это лучше, чем бесславная смерть на чужбине", – обратилась она к российским военнослужащим.

Верещук объяснила, что со временем их могут обменять на украинских пленных.

«Однако если вы не захотите возвращаться в россию, то согласно Женевским конвенциям и законам Украины, вас никто не будет передавать в россию против вашей воли", – заверила Верещук россиян.

Напомним, 21 сентября антивоенные протесты прошли в 38 городах россии, болше тысячи человек были задержаны.

Известный политтехнолог Аббас Галлямов предполагает, что это было лишь разминкой и сказал, когда в рф вспыхнет настоящий бунт.

Тем временем тысячи россиян в панике пытаются врываться из страны.

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