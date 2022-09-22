Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, в Киеве задокументировали информационно-подрывную деятельность одного из известных блоггеров, «распространявшего российскую пропаганду».

«Он снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стримах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей. Снятые «сюжеты» размещал на собственной интернет-платформе и в соцсетях», - сообщили в СБУ.

В результате кремлевские пропагандисты использовали этот контент для подготовки заказных эфиров и фейковых «новостей», а спецслужбы рф для «разгона» дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины.

«Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку Сил обороны. Ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине была ликвидирована звезда российской пропаганды и его напарник.

Также сообщалось, что названы сроки масштабного бунта в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России повестки выписывают даже тем, кого уже нет в живых.