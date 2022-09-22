Во время мобилизации Кремль будет вынужден привлекать Росгвардию, устраивать "облавы" и силой тянуть мужчин в военкоматы.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя ход мобилизации в России. Методы власти, прогнозирует Жданов, приведут к масштабным мятежам.

Так, Жданов сомневается в том, что россияне насобирают 300 тысяч военных, о которых говорил глава Минобороны России Шойгу.

«Я думаю, что сценарий будет таков. Первую неделю они будут выезжать за счет тех идеологически настроенных людей, которые поддерживают войну. Я допускаю, что в такой стране, как российская федерация, будет определенный процент людей, которые сами придут в военкомат. В первую неделю они смогут набрать определенное количество людей, но со второй недели начнутся проблемы", – предполагает эксперт.

Именно тогда, когда начнется принудительное приведение в военкомат, начнутся противостояния. Тогда россияне поймут, что без своих "Майданов" им не победить путинский режим.

«Как говорил классик: "О русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Главное слово "беспощадный". И они все равно дойдут до этой стадии, потому что Путин собственноручно власть не отдаст. Партия Путина будет держаться за власть, будет топить в крови собственный народ, но будет заставлять их идти на войну", – пояснил военный эксперт.

Добавим, между тем стало известно содержание секретного пункта указа о мобилизации.

Как сообщило оппозиционное российское издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в администрации президента росии, в пункте №7 указа была графа "для служебного пользования".

Источники издания сообщили, что в пункте говорится о возможности призвать на войну с Украиной до миллиона резервистов.

Однако в Сети уже появились видео, как российские мужчины не хотят уходить воевать. Видео было сделано возле военкомата в Дагестане. Там мужчины заявили, что воевать не будут.

Также сообщалось, что в россии повестки выписывают даже на тех, кого уже нет в живых.

Кроме того, Politeka.net писала, что массовые бунты в россии еще впереди – названы сроки.

Также напомним, что россияне в панике пытаются уехать из страны.