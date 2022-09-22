Дарья, сестра Дмитрия Козацкого, позывной Орест, опубликовала фото первой встречи с братом после его освобождения из плена.
На нем Дарья и мама обнимают знаменитого на весь мир бойца:
"Так выглядит счастье. Худенький, изнуренный, но ЖИВОЙ".
Сестра одного из самых известных азовцев, которые более 80 суток держали оборону Мариуполя, Дмитрия Козацкого, автора облетевших весь мир фото — поделилась радостью возвращения брата из плена. Она опубликовала несколько фото, сделанных, судя по интерьеру уже в больнице, куда украинских бойцов после плена привезли для осмотра и восстановления.
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На втором фото Дарья и ее мама позируют вместе с Дмитрием и Екатериной Полищук, с позывным Птичкой, медсестрой полка Азов, которая также была освобождена из плена во время ночного обмена пленными, когда Украине удалось вернуть 215 человек. Дарья пообещала в скором времени поделиться еще большим количеством фото.
Мама и Дарья позируют в футболках со знаменитой фотографией Дмитрия Казацкого, за которую он получил несколько международных наград.
Напомним, ранее в Сети одним фото показали страшную цену, которую Украина платит за освобождение территорий.
Также сообщалось о гибели на фронте прославленного украинского артиста.
Кроме того, Politeka.net писала, что в руки бойцов ВСУ попал коллаборант, сдавший оккупантам данные бойцов АТО.