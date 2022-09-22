Защитник Азовстали Сергей Волынский "Волына" вернулся из плена. Его сестра Татьяна Харько две минуты поговорила с ним по телефону.

Об этом сообщает Liga.net.

Об обмене я узнала сегодня ночью. Был телефонный звонок от моего брата. Он длился две-три минуты максимум. Услышала его голос и очень обрадовалась, потому что я не рассчитывала, что так будет складываться ситуация.

Это был очень эмоциональный разговор. Там были слезы, счастье и радость. Он сказал, что с ним все хорошо. Даже тогда он затруднился четко сказать, где находится.

Сейчас мы все знаем, что он находится в Турции. Но тогда я спрашиваю: "Сергей, скажи, пожалуйста, где ты?" А он говорит: "Не знаю, наверное, в Турции". Он позвонил по телефону, еще не понимая полностью всю ситуацию".

Я спрашивала, кому он еще позвонил по телефону. Он сказал, что это первый телефонный разговор, со мной он говорит первым. Больше никаких подробностей он не успел рассказать, было мало времени", – говорит сестра Сергея Татьяна Харько.

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