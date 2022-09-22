Защитник Азовстали Сергей Волынский "Волына" вернулся из плена. Его сестра Татьяна Харько две минуты поговорила с ним по телефону.
Об этом сообщает Liga.net.
Об обмене я узнала сегодня ночью. Был телефонный звонок от моего брата. Он длился две-три минуты максимум. Услышала его голос и очень обрадовалась, потому что я не рассчитывала, что так будет складываться ситуация.
Это был очень эмоциональный разговор. Там были слезы, счастье и радость. Он сказал, что с ним все хорошо. Даже тогда он затруднился четко сказать, где находится.
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Я спрашивала, кому он еще позвонил по телефону. Он сказал, что это первый телефонный разговор, со мной он говорит первым. Больше никаких подробностей он не успел рассказать, было мало времени", – говорит сестра Сергея Татьяна Харько.
Ранее стало известно, в каком состоянии находится беременная Марьяна Мамонова, которую вернули из плена.
Напомним, ранее в Сети одним фото показали страшную цену, которую Украина платит за освобождение территорий.
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