Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" после освобождения из российского плена уже позвонил по телефону жене.

Об этом пишет Суспільне.

Как рассказала мама военного Лидия Паламарь, он в первую очередь позвонил жене, чтобы услышать голос ребенка.

"Я так и знала, что он перезвонит в первую очередь ребенку. Но он передал женщине, для нас передал, что жив-здоров, чтобы не переживали, что все будет хорошо. Это то, что мы слышали и то, что мы знаем", – говорит мама военного.

Также женщина добавила, что с сыном еще не разговаривала, но смотрела пресс-конференцию с президентом.

"Знаю то, что видели его измученным - это факт. Вижу его внешний вид… Это плен", - отметила Лидия.

В последний раз она говорила с сыном 20 мая, когда он выходил с завода "Азовсталь". Тогда он сообщил ей, что с ним долго не будет связи.

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