Эксгенерал-майор СБУ, публично призывавший к захвату государственной власти, приговорен к 5 годам заключения.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.

"При публичном обвинении прокуроров Офиса генеральный прокурор бывший генерал-майор СБУ признан виновным в распространении с использованием средств массовой информации материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что он приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Уточняется, что экс-сотрудник Службы безопасности Украины перешел на сторону незаконно созданной оккупационной власти "ДНР".

"В ноябре 2015 года осужденный, находясь на временно оккупированной территории Донецка, действуя на выполнение предварительных договоренностей с представителями так называемого "МГБ ДНР", принял участие в съемке видеоролика на фоне их символики", - говорится в сообщении.

Он лично призвал к прекращению существования действующей власти в Украине, а также борьбе против нее с применением всех возможностей.

Подчеркивается, что в тот же день этот видеоролик был распространён в сети Интернет.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине была ликвидирована звезда российской пропаганды и его напарник.

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