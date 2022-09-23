Об этом, как пишет Politeka.net, в традиционном разговоре с Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

По словам Арестовича, «стадо» будет более-менее способным там, где сохранилось кадровое ядро.

При этом Арестович сомневается в успехах мобилизации, отмечая, что военный потенциал рф вряд ли справиться с таким наплывом людей.

Однако советник ОП предупредил, что угроза повторного наступления на украинскую столицу сохранится, если вторая волна пополнения резервов будет успешной. В то же время Арестович считает, что ресурсов сформировать новые соединения в связи с отсутствием младшего командного состава у россиян нет.

Также, считает Арестович, возможен контрудар на Харьковском направлении.

«Чтобы держать в напряжении наши войска. Возможно усиление группировки на Сватово, чтобы выбросить нас за Оскол снова", - пояснил Арестович.

Вцелом представитель ОП считает путинскую мобилизацию «демонстрацией и попыткой оказать давление».

«Это жуткий идиотизм. Потому что руководство не справилось с ведением "специальной военной операции" - ресурсно, административно, аппаратно, кадрово. Когда ты понимаешь, что с чем-то не справляешься, ты сокращаешь и уплотняешь это. Но они, имея убогую управленческую структуру, наоборот, усложняют для своего аппарата задачи, которые сложнее решать», - высказал Арестович свое мнение.

Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что россия, возможно, сможет мобилизировать нужное количество людей, но солдаты из них будут плохие.

Так, в институте отммечают, что российские власти действуют грубо, загоняя в армию мужчин и не разбираясь в их соответствии критериям. Так можно набрать нужное количество военных, но недовольство в обществе вырастет.

Также высока вероятность, что непропорционально много мужчин попытаются набрать среди этнических меньшинств и иммигрантов, например, из Центральной Азии.

Напомним, названы сроки масштабных бунтов в россии.

Также сообщалось, что американские аналитики сказали, как мобилизация повлияет на ход войны и что изменится в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили об угрозе российских паспортов.