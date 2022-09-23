«Медведчук на этом этапе больше всего нужен ФСБ, а не кому-то конкретному».

Об этом, как пишет Politeka.net, во время брифинга рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Через это лицо напрямую шло финансирование многих агентурных сетей в Украине. Через него финансировали должностных лиц. Это – средство воздействия и отмывания средств. И это и есть основная причина, почему за него сражались», - пояснил Буданов.

Что же касается использования Медведчука, то россияне и дальше могут привлекать его для информационных спецопераций.

"Медведчук - топовый предатель Украины. Мы все понимаем, что наши недруги из ФСБ и других российских спецслужб проводят специальные информационные операции. По всей вероятности, в будущем они могут использовать Медведчука. Но мы уже должны понимать, где есть фейки и манипуляции", - заявил и. о. главы СБУ Василий Малюк.

По его словам, правоохранители разоблачили агентурную сеть так называемого "Профессора", которая действовала в Одесской и Ивано-Франковской областях. Агенты занимались сбором информации и передачей ее в российские спецслужбы.

Кроме того, был задержан «крот» - чиновник Кабмина, руководитель одного из отделов, который передавал врагу информацию, в частности секретную.

Также была разоблачена агентурная сеть, которая действовала на территории Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Ее задачей был сбор информации, подготовка к созданию квазиреспублик.

"Также мы предупредили возможную установку специальных технических средств в кулуарах Верховной Рады. Россия через свои спецслужбы хотела заниматься сбором информации непосредственно среди нардепов. СБУ этого не допустила", – заявил Малюк.

Добавим, в свою очередь, советник ОП Алексей Арестович в традиционном разговоре с Марком Фейгиным сообщил, что Медведчука «доставили в одних трусах».

«Он рассказал все, что мог. У него конфисковали все, что могли, и в одних трусах человека доставили в россию-мать. Пока его, возможно, допрашивают в эквивалентном месте «Где и кого ты сдал? И вообще, куда мы потратили 5 миллионов долларов?», - подчеркнул Арестович.

Напомним, ранее появились подробности обмена Медведчука на защитников "Азовстали".

Также сообщалось о больших ошибках путинской мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, когда в России могут начаться массовые бунты.