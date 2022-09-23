Российские военнопленные просыпаются в шесть утра и питаются три раза в день.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, в меню оккупантов нет только фруктов и конфет.

"Есть определенное требование к калорийности. Обязательно – мясо, рыба. Также каши, овощи", - сообщила Высоцкая в интервью ТСН.ua.

По ее словам, военнопленные имеют право на сон в течение 8 часов, трехразовое питание по стандартам Женевской конвенции.

«Стандарты аналогичны стандартам для офицеров ВСУ. Просыпаются они в 6 утра, им дается время на приведение себя в порядок, на зарядку. Кроме того, есть определенные режимные моменты. К примеру, переклички. Если есть работа – они работают. Есть и свободное время, и время для еды», - рассказала Высоцкая, добавив, что отбой в 22 часа.

На уточняющий вопрос, действительно ли их кормят тем, что предусмотрено для офицеров ВСУ, Высоцкая ответила утвердительно:

«Да. Это такая особенность».

Женщин среди пленных пока нет, но места предусмотрены. Также Высоцкая сообщила, что самому младшему пленному – 18 лет, самому старшему – 63.

Также замминистра юстиции рассказала, что есть случаи, когда военнопленные отказываются от обмена, но они не массовые.

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