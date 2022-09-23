Труд для россиян, которые находятся в украинском плену, не является обязательным.

Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью ТСН.ua.

Так, по словам Высоцкой, военнопленные делают не только поддоны.

«Делают подарочные и хозяйственные пакеты, картонные коробки. Кто-то фантазирует о рабочей силе по восстановлению страны. Производительность труда людей, которые ничего не умеют, кроме воевать, и воюют они не очень, если оказались в плену, эта производительность – низкая», - пояснила Высоцкая.

Также заместитель министра юстиции сообщила, что работа не является обязательной, - им предлагается, но протеста среди них нет.

«На кровати человек может просидеть неделю-две. Если не ожидается обмен для конкретного пленника, то благодаря работе он отвлекается и имеет возможность упорядочивать свой день. Они едят, спят в тепле, потому понимают, что труд – это компенсация затрат на них», - сообщила Высоцкая.

Напомним, россияне в украинском плену питаются трижды в день – по стандартам Женевской конвенции.

"Есть определенное требование к калорийности. Обязательно – мясо, рыба. Также каши, овощи", – объяснила Высоцкая. На уточняющий вопрос, действительно ли их кормят тем, что предусмотрено для офицеров ВСУ, замминистра ответила утвердительно.

Также стало известно о больших ошибках путинской мобилизации.

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