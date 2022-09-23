Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ДБР, бывшим чиновникам сообщено подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений.
«Следователи ДБР собрали доказательства для привлечения к уголовной ответственности двух бывших министров в совершении государственной измены при разработке проекта, согласования, подписания, ратификации и имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года т.е. Харьковских соглашений», - говорится в сообщении.
Замгенпрокурора подписал сообщение о подозрении бывшему министру юстиции. Также следователи ДБР объявили подозрение бывшему министру иностранных дел Украины.
Бывших министров объявили в государственный и международный розыск. По оперативной информации, фигуранты находятся за границей. Расследование продолжается.
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Напомним, соглашение между Украиной и российской федерацией, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и россии Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания Черноморского флота российской федерации в Севастополе с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выражает возражения, и устанавливала арендную плату за пребывание там флота.
Напомним, НБУ сообщил обнадеживающую новость отнсоительно курса валют.
Также сообщалось, что пленных россиян кормят как офицеров ВСУ.
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