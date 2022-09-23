В Верховной Раде Украины ответили, будет ли объявлена дополнительная мобилизация в ответ на «частичную мобилизацию», которую 21 сентября объявил лидер Кремля владимир путин.

Так, представитель президента Украины в ВР Федор Вениславский заявиил, что число военнослужащих ВСУ достаточно для выполнения задач руководства. В связи с этим дополнительной мобилизации не предполагается.

"Я не вижу каких-то рисков для того, чтобы ожидать негативного развития сценария на украинско-российском фронте", - выразил свое мнение Вениславский.

Вениславский напомнил, что в Украине 24 февраля была объявлена полная мобилизация и удалось привлечь около 700 тысяч военнослужащих, выполняющих задачи в составе ВСУ и других военных формированиях. Этого количества, заверил представитель президента Украины в ВР, на сегодняшний день достаточно, «чтобы адекватно реагировать на любые угрозы, в том числе с учетом увеличения количества вооруженных сил российской федерации на территории Украины».

«Поэтому мы сейчас не видим необходимости в каких-либо зеркальных и симметричных действиях с нашей стороны», —заявил Вениславский.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как новомобилизованные мужчины в россии пытаются убить друг друга еще не успев уехать на фронт.

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