Так, представитель президента Украины в ВР Федор Вениславский заявиил, что число военнослужащих ВСУ достаточно для выполнения задач руководства. В связи с этим дополнительной мобилизации не предполагается.

"Я не вижу каких-то рисков для того, чтобы ожидать негативного развития сценария на украинско-российском фронте", - выразил свое мнение Вениславский.

Авиация, ВСУ, армия Украины

Вениславский напомнил, что в Украине 24 февраля была объявлена полная мобилизация и удалось привлечь около 700 тысяч военнослужащих, выполняющих задачи в составе ВСУ и других военных формированиях. Этого количества, заверил представитель президента Украины в ВР, на сегодняшний день достаточно, «чтобы адекватно реагировать на любые угрозы, в том числе с учетом увеличения количества вооруженных сил российской федерации на территории Украины».

флаг Украины, ВСУ, освобождение от оккупации

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«Поэтому мы сейчас не видим необходимости в каких-либо зеркальных и симметричных действиях с нашей стороны», —заявил Вениславский.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как новомобилизованные мужчины в россии пытаются убить друг друга еще не успев уехать на фронт.

Также сообщалось, что колкую пародию артиста Квартал 95 на "частичную мобилизацию" оценили даже в россии.

Кроме того, Politeka.net писала, где работают российские военнопленные, которые ничего не умеют.