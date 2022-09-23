Семерых жителей Донбасса признали виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженном формировании (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

В августе-сентябре этого года приговорами Октябрьского районного суда Полтавы каждому из указанных лиц назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В конце февраля мужчины вступили в так называемую "народную милицию" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и служили в разных подразделениях мотострелкового батальона на должностях пулеметчиков и стрелков. Им выдали камуфляжную форму эталона вооруженных сил РФ и орудие.

В составе незаконного вооруженного формирования фигуранты приехали на территорию Сумской области, где выполняли приказы командиров российской армии, обустраивали блокпосты, обеспечивающие контрольно-пропускные функции (проверяли документы, личные вещи людей и транспортные средства).

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществлялось Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры.

Известный политтехнолог Аббас Галлямов предполагает, что это было лишь разминкой и сказал, когда в рф вспыхнет настоящий бунт.

Тем временем тысячи россиян в панике пытаются врываться из страны.

Кроме того, Politeka.net сообщала о подробностях обмена Виктора Медведчука на защитников "Азовстали".